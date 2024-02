Sempre qualche problema L' oroscopo di Branko | per chi la settimana inizia male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le "Stelle di": ecco l'di oggi, lunedì 19 febbraio. ARIETE Oggi entriamo nel segno dei Pesci, qualcosa finisce anche per voi, tra un mese l'Equinozio di primavera aprirà la vostra nuova stagione, chiedetevi oggi come vi siete comportati nell'ultimo anno. Visto che siete molto emotivi occupatevi subito di questioni professionali o di affari e fate un controllo della famiglia. Luna può essere fastidiosa anche per la salute. Ma l'amore èpresente, qualcosa di speciale è previsto dopo il 20, programmate un romantico viaggio per il fine. TORO Cosa e chi avete sognato la notte scorsa? Il Sole entrava in Pesci, Nettuno dice che sono sogni premonitori, se credete potete trasformare i simboli in numeri, tentare la fortuna. Grazie al nuovo aspetto del Sole, forma fisica e salute ricevono ...