Sembra più alta | ma non lo è | l’incredibile gioco di prospettive di San Carlino

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) San Carlo alle Quattro Fontane è una delle chiese più amate dai romani che la chiamano Sanviste le sue dimensioni molto ridotte. Situata vicino alle quattro fontane che sorgono all’incrocio tra Via del Quirinale e Via Felice è nel bel mezzo del rione Monti e fa parte di un complesso conventuale dei Trinitari. Oltre ad essere di una bellezza senza tempo è caratterizzata anche da un effetto ottico strepitoso: ecco di cosa si tratta. L’effetto ottico di Sana Roma L’effetto ottico è collegato alla cupola ovale che per motivi di prospettivache lo spazio sia molto più ampio rispetto a ciò che è realmente. Fu l’architetto Francesco Borromini a realizzare tale meraviglia, quando nella prima metà del Seicento iniziò i lavori di questo edificio, occupandosi anche della costruzione di un piccolo campanile e del ...