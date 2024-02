Selvaggia Lucarelli contro Fabio Fazio sull’intervista a Ghali | «Imbarazzante | così ha manipolato la realtà»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’intervista dinell’ultima puntata di Che tempo che fa è stata «un tentativo (malriuscito) di manipolazione della», scrivesui social. La firma del Fatto quotidiano attacca il conduttore per come ha gestito l’intervista, accusandolo di non aver mai pronunciato le parole «genocidio», «Israele» e «Gaza», durante l’intera conversazione, come era invece accaduto tanto a Sanremo quanto a Domenica in. In quelle occasioni anzi, sottolinea, «si sono dette cose più nette e coraggiose», mentreha «recitato la parte di Alice nel paese delle meraviglie». A Che tempo che fa, quelle parole non è le ha pronunciate neanche, né tantomeno l’alieno. «Con la sua aria candida e ...