Se sei nullatenente non devi temere niente La replica velenosa del Codacons a Fedez

(Di lunedì 19 febbraio 2024)denuncia ilper diffamazione e calunnia e l'associazione risponde con un video in cui il presidente Carlo Rienzi tranquillizza ironicamente il rapper: «Sei, vedrai che non uscirà».infatti aveva dichiarato in tribunale di esseree subito ilaveva chiesto con un esposto alla Guardia di Finanza di verificare le società che gestiscono le attività dell'artista. Per i legali del rapper l'associazione dei consumatori avrebbe avviato una campagna mediatica nei confronti di, che ha denunciato il. La risposta non si è fatta attendere. «Ciao, Federico, sono Carlotto Patatino, come mi chiami tu - dice in un video Rienzi -. So che ti sei un po' offeso perché ...

Geolier ci racconta quello che siamo oggi, nel bene e nel male: 'I p' me, tu p' te': ... "sono tecnicamente nullatenente" e di fianco le foto di lui sulla Lambo, o stravaccato su un ... Certo, ti sei conquistato una carriera di tretenorismi, una notevole impermeabilità al cringe e una ...