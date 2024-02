Scuola | tutti i guai del Liceo Made in Italy “Pressioni dai presidi | ma gli studenti non lo vogliono”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’indirizzo scolastico voluto personalmente dalla Meloni non decolla: zero iscritti in Friuli e Basilicata, percentuali irrisorie nelle regioni produttive del Nord. Il caso Crema – un solo alunno – non è isolato

Una dirigente scolastica di Milano è stata oggetto di una denuncia con tanto di foto. L’accusa è quella di portare sempre al lavoro in istituto il ... (tpi)

Sondaggio Maturansia, nel 2023 l'ha scelta il 48% degli studenti Per l'esame di maturità la Generazione Z preferisce per la prova di italiano la ... (sbircialanotizia)

C’era grande attesa per la partecipazione di Ghali a “Che Tempo Che Fa” specialmente dopo le (assurde) polemiche per il suo appello alla pace e allo ... (ilfattoquotidiano)

Tutti a scuola è la cerimonia d'apertura annuale di ogni anno scolastico. La cerimonia viene trasmessa da Rai 1. Fino al 2014 si svolgeva a Roma, mentre dal 2015 non ha una sede fissa. L'evento, trasmesso per la prima volta nel 2000, è stato condotto da Paola Saluzzi solo per il primo anno. Dal 2002 il conduttore è stato Fabrizio Frizzi a cui è subentrata, dopo la sua prematura morte a sessant'anni, Teresa Mannino che ha condotto l'evento solo nel 2017. Dal 2018 il conduttore è Flavio Insinna il quale ha condotto l'evento con diversi volti femminili, Claudia Gerini nel 2018, Francesca Fialdini nel 2019, Andrea Delogu nel 2020-2021, Roberta Rei nel 2022 e Malika Ayane nel 2023. Sono presenti il Presidente della Repubblica Italiana, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, molti personaggi famosi e studenti provenienti da varie scuole.

Gli alunni delle scuole di Gemonio in piazza per il risparmio energetico: «Dovete essere proprio voi a ricordare ai vostri genitori, amici e parenti queste buone pratiche che a volte noi adulti dimentichiamo – afferma Lucchini - vi ringrazio per questo momento e raccomando ...

Concorso scuola 2024, ecco le date delle prove scritte: 11-12 marzo infanzia e primaria, 13-19 marzo secondaria. Coinvolti oltre 370mila candidati: Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Di cosa bisogna tener conto delle candidate in stato di gravidanza che chiederanno di differire la prova dei candidati che chiedono di ...

