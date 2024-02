(Di lunedì 19 febbraio 2024) Italia divisa in due: al nord troppi posti per pochi candidati, al sud situazione a specchio. Il ministero condannato dai Tar, costretto ad aggiungere posti in deroga

Chiuse le procedure di iscrizione per le domande al Concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria, adesso gli aspiranti iniziano a studiare ... (orizzontescuola)

La Scuola Normale Superiore (meglio conosciuta in Italia come "la Normale") è una scuola superiore universitaria pubblica con sedi a Pisa, Firenze e Cortona fondata sull'esempio della École normale parigina. La Scuola ha sette sedi a Pisa, tra cui la legale nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, una sede a Firenze, nel Palazzo Strozzi e un'altra a Cortona.

Concorso dirigenti scolastici, verso la prova preselettiva: le info utili Orizzonte Scuola

Noi DSGA: Concorso ordinario, grandi preoccupazioni, i sindacati si facciano sentire Voce della Scuola

Scuola, il concorso per il sostegno sarà un flop. E il precariato pesa sempre di più su famiglie e alunni disabili: Il concorso Pnrr per il sostegno sarà un flop. A dirlo sono i numeri. Il grosso dei posti non potrà essere assegnato e le cattedre che rimarranno vacanti andranno a ingrossare il già folto precariato, ...

Lugnano, Filiberti non si ricandida, «ma puntiamo sempre alla lista unica»: VERSO IL VOTO LUGNANO IN TEVERINA Aria di elezioni, aria di novità. In vista del rinnovo del consiglio comunale il prossimo giugno, il sindaco di Lugnano in Teverina Gianluca Filiberti fa ...

Mondovì, alla secondaria Cordero la premiazione del concorso "Un poster per la pace": Lo scorso 14 febbraio presso la scuola secondaria I grado Cordero si è tenuta la premiazione del concorso “Un poster per la pace” promosso dal Lions Club Mondovì Monregalese.