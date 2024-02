Scritta contro la Meloni in viale Sondrio Fdi | “Sala la faccia togliere subito”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Unala Presidente del Consiglio, Giorgia, è apparsa oggi su un muro a Milano, in. A renderlo noto sono Romano La Russa, assessore lombardo alla Sicurezza e il senatore Sandro Sisler, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia, commentando laassassina di bambini” realizzata con della vernice blu, a pochi passi dalla stazione Centrale. La, "denigratoria e offensiva", secondo gli esponenti di Fdi non sarebbe la prima. "Ancora una volta siamo di fronte al risultato del clima d'odio cavalcato da una certa parte della politica che preferisce ricorrere agli insulti invece di fare proposte costruttive - affermano Romano La Russa, e Sandro Sisler -. Purtroppo, scritte di questo genere sono comparse in ...

Una Riprovevole scritta è apparsa in questi ultimi giorni tra viale Marconi e largo Usilia a Poggibonsi, nello spazio ormai in disuso da tempo ... (lanazione)

Bologna , 29 gennaio 2024 - " Israele =Morte": così recita una scritta di colore rosso sulla parete della chiesa di Santa Maria della Pietà, in via San ... (ilrestodelcarlino)

Banconote rovinate o fuori corso, ecco il vademecum per cambi e conversione in euro: ... e farsi rilasciare ricevuta scritta di diniego, interrompendo così i termini di prescrizione. ... così da poter direttamente avviare, in caso di rifiuto, le azioni contro la Banca d'Italia. webinfo@...

L'esorcismo raccontato dalla figlia: le domande ai demoni, l'orrore delle sevizie e i cadaveri a terra: ... ha partecipato anche la sopravvissuta' Le domande ai demoni e la violenza contro la madre La ... copiavo quello che c'era scritto nella Bibbia', precisando che 'la scritta vicino al camino l'ha fatta ...

Loredana Bertè verso Eurovision 2024: parteciperà a Una voce per San Marino, per dispetto all'ex Björn Borg: La sua vuole essere una rivincita anche contro Gustavo di Svezia, come aveva detto a Domenica in, ... A loro si aggiunge Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki c on una canzone scritta da ...