Scossa di terremoto in Bosnia ed Erzegovina | paura a Sarajevo

Diverse scosse di Terremoto registrate in serata; la più forte con epicentro a Pozzuoli , in via Artiaco: magnitudo 3, profondità 3 km.Continua a ... (fanpage)

Il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della Pianura Padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia centro-settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale e della Germania meridionale. Già tra il 25 e il 27 gennaio 2012 si ebbero in zona fenomeni significativi, ma la prima scossa più forte, di magnitudo 5.9 è stata registrata il 20 maggio 2012 alle ore 04:03:52 ora italiana (02:03:52 UTC), con epicentro nel territorio comunale di Finale Emilia (MO), con ipocentro a una profondità di 6,3 km.

Terremoto oggi in provincia di Salerno: la scossa intorno alle 20:30 TGLA7

Terremoto, sei scosse in 53 minuti ad Arquata del Tronto: torna (dopo 2 mesi di calma) l'incubo dello sciame sismico (per fortuna lieve): ARQUATA DEL TRONTO - Sei scosse una dietro l'altra ad Arquata del Tronto nel giro di 53 minuti. E' accaduto oggi, 18 febbraio 2024, all'ora di pranzo (tra le 13.23 e 14.16). Per fortuna la magnitudo ...

Due scosse di terremoto nel Napoletano, paura a Pozzuoli: NAPOLI – Due scosse di terremoto sono state registrate ieri in serata nell’area dei Campi Flegrei, da mesi interessata dal fenomeno del bradisismo. La prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata rilevata ...