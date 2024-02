Scossa dell' Europa nel nome di Navalny

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Svolta al Consiglio Affari Esteri che ospita la vedova del dissidente, Yulia, pronta a prendere il testimone del marito: Orbán ritira il veto sbloccando altre sanzioni contro Mosca e (per la prima volta) Pechino. Berlino, Helsinki, Madrid convocano l’ambasciatore russo. Ma Budapest blocca gli altri 26 sul Medio Oriente

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata alle 11:22 ora locale (le 4:22 in Italia) nel nord dell’isola di Mindanao , nelle ... (feedpress.me)

Gravina: "Ci stiamo preparando con grande attenzione per gli Europei": Vuol dire che la scossa data con l'indizione dell'assemblea ha prodotto il risultato di smuovere da una sorta di torpore e di rassegnazione la gran parte dei protagonisti del nostro mondo ".

L'esorcismo raccontato dalla figlia: le domande ai demoni, l'orrore delle sevizie e i cadaveri a terra: ...le torture 'Mia madre è stata uccisa in nome di Cristo' A raccontare i terribili contorni dell'... appena soccorsa, seduta in un'ambulanza e 'seppure scossa', ha riferito 'con dovizia di particolari' ad ...

Russell Crowe si è fratturato entrambe le gambe sul set di Robin Hood: "Me ne sono accorto 10 anni dopo le riprese": La parte dell'arciere fuorilegge non ha certo fatto eccezione. L' incidente raccontato dal 59enne ... "È stato come se una scossa elettrica mi avesse attraversato il corpo - ha svelato - Stavamo girando ...