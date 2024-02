Scorie radioattive e navi a perdere nell’Italia degli anni Novanta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) C’è stato un tempo non molto lontano in cui l’Italia e il Mediterraneo erano al centro di loschi traffici alla base di vorticosi giri di denaro. A gestire questo business – che contemplavaproveniente da siti nucleari di mezza Europa, rifiuti, armi – organizzazioni criminali appositamente strutturate, in particolare ‘ndrangheta, ma anche mafia InsideOver.

Si definisce rifiuto radioattivo ogni materiale derivante dall'utilizzo pacifico dell'energia nucleare o di altre tecnologie nucleari, che contenga isotopi radioattivi, e di cui non è previsto il riutilizzo. Lo scarto di combustibile nucleare esausto derivante dalla fissione nucleare nel nocciolo o nucleo del reattore nucleare a fissione rappresenta la forma più conosciuta di rifiuto radioattivo, oltre che una delle più difficili da gestire in virtù della sua lunga permanenza nell'ambiente; ma anche altre attività umane portano alla produzione di questo tipo di rifiuti.

