Scontro tra auto e moto a Pavia | 17enne in arresto cardiaco | è gravissimo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Redavalle (), 19 febbraio 2024 – Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito nellotra un’e unaavvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15,30, in via Emilia, a Redavalle, nel Pavese. Nello schianto il minorenne, che viaggiava in sella alla sua, sarebbe finito sull’asfalto. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto conmedica e ambulanza, il giovane era incardiocircolatorio. I sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione e trasferito d’urgenza all’ospedale San Matteo, dov’è ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi, nell’impatto avrebbe riportato numerosi traumi in diverse parti del corpo Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi e per ...