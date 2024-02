Sciopero dei trasporti per protestare contro la guerra a Gaza | disagi previsti per il 23 febbraio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si Cobas e altri sindacati di base chiedono di “fermare il genocidio” in corso ae per questo hanno indetto unonazionale per venerdì 23. Secondo quanto riportato dal portale del Ministero dei, loavrà una durata di 24 ore e coinvolgerà i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private. I maggioripotrebbero verificarsi con i treni. Inoltre il 24è atteso un grande corteo a Milano da Loreto al Duomo alle ore 14.30. Non sarà coinvolta nellol’azienda Atm mentre i lavoratori Trenord potrebbero partecipare. I sindacati fanno sapere che la manifestazione non è finalizzata a questioni interne lavorative, ma è un atto di solidarietà con il popolo palestinese e una protesta ...

Momenti di tensione ieri pomeriggio al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil di Firenze in via Cavour, davanti alla prefettura, dopo il grave ... (lanazione)

Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lo sciopero dei vigili del fuoco: "Penalizzati rispetto agli altri Corpi" il Resto del Carlino

Maxi sciopero nazionale e corteo a Milano: i treni potrebbero essere a rischio MilanoToday.it

MARUDO e VIDARDO Crisi Condevo, operai in sciopero e in presidio davanti alla sede di Assolombarda: Oggi pomeriggio secondo tavolo di trattativa per la crisi Condevo, lavoratori in sciopero e presidio davanti la sede di Assolombarda Lodi in via Hausmann.

Lufthansa: sciopero del personale di terra domani, 20 febbraio, in sette aeroporti tedeschi: Nuovo sciopero domani, 20 febbraio, per il personale di terra di Lufthansa: il sindacato tedesco Ver.di ha infatti indetto una mobilitazione ...

I moti e i morti di Buggerru ricordati in Brianza con una mostra e un convegno: Il Circolo “Sardegna” di Monza, Concorezzo e Vimercate propone una esposizione itinerante che toccherà diverse tappe in Lombardia ...