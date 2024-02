Sciopero 23 febbraio contro la guerra in Medio Oriente | quali sono i servizi a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 192024 – Blocco di alcuni poli della logistica, dei magazzini delle aziende che commerciano con Israele. Ma anche iniziative di protesta nelle Università, come l’UniMoRe, che con Gerusalemme e Tel Aviv hanno importanti programmi di scambio e di ricerca.questi gli “obiettivi” dellogenerale, indetto per venerdì 23, da Sì Cobas, Associazione lavoratori Cobas, Federazione Autisti Operai, Lmo, Sindacato Generale di Classe, SlaiProlCobas e Sindacato Operai Autorganizzati per protestareil conflitto ine per solidarizzare con la Palestina e tutti i popoli che stanno attraversando momenti di tensioni e difficoltà. “Il nostro non è unoper ragioni economiche e per chiedere miglioramenti ...