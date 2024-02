Sci alpino | nove azzurre convocate per i due supergiganti in Val di Fassa | Bassino e Brignone guidano la spedizione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sarannole atleteche prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci, in programma in Val dinel weekend del 24-25 febbraio. La pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino ospiterà duee vedrà protagoniste tante atlete nostrane. Di seguito l’elenco delle: Marta, Federica, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Occhi puntati sicuramente su, reduce dal trionfo di Crans Montana, ma anche su, che proprio sul pendio trentino vinse una gara nel 2021, durante la pandemia. Federica è inoltre terza in classifica generale e se vuole pensare di ...

