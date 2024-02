Sci alpino | le convocate dell’Italia per il doppio SuperG in Val di Fassa | Bassino e Brignone puntano in alto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il Circo Bianco femminile torna in Italia questo weekend per unin Val diin occasione della quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. La pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino ospiterà dueiganti sabato 24 e domenica 25 febbraio, entrambi con partenza prevista alle ore 11. Dopo gli ottimi risultati della scorsa settimana in velocità a Crans Montana, la squadra azzurra vuole recitare nuovamente un ruolo da protagonista e si presenta all’appuntamento di casa (l’ultimo della stagione sul suolo italico) con 9 atlete: Marta, Federica, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler....