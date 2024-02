Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Val di Fassa 2024 | orari | tv | streaming In programma due superG

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ladelfemminile di sciritorna in Italia e precisamente in Val di, dove inc’è un doppio appuntamento con la velocità. Si disputeranno, infatti, duetra sabato e domenica, due gare che possono davvero essere decisive per la classifica di specialità. Dopo Crans Montana in classifica è cambiato tutto visto che Lara Gut-Behrami ha solo cinque punti di vantaggio su Cornelia Huetter, ma anche Federica Brignone si è ulteriormente avvicinata e adesso vuole sfruttare le gare di casa per riprendersi il pettorale rosso. Attenzione poi ad una Marta Bassino completamente rinata dopo questo fine settimana, con la piemontese a caccia della prima vittoria della carriera inindel, avendo ...

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si sdoppia. Il circuito maschile prende l’aereo e va oltre oceano, per due fine settimana negli Stati ... (oasport)

Un dolce fine settimana per lo sci azzurro. Si gareggiava su due piste da sempre molto amata dagli atleti italiani, con le donne impegnate in ... (oasport)

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023- 2024 prosegue con una settimana particolare. Il comparto maschile, infatti, volerà negli Stati Uniti per ... (oasport)

Lo sci alpino, anche detto sci di discesa, è uno sport invernale che consiste nello scendere a valle lungo un pendio montano scivolando sulla neve grazie a un paio di sci ai piedi, agganciati, mediante gli attacchi, ad appositi scarponi, generalmente effettuato su pendii attrezzati di pet ("piste") con impianti di risalita e trattamento del manto nevoso (la variante "fuoripista" viene al contrario praticata su terreni innevati non battuti e spesso si associa alla pratica di una disciplina affine, ma distinta dallo sci alpino, lo scialpinismo).

Sci alpino, l’Italia si esalta sulle amate piste di Crans Montana e Kvitfjell: Un dolce fine settimana per lo sci azzurro. Si gareggiava su due piste da sempre molto amata dagli atleti italiani, con le donne impegnate in Svizzera a Crans Montana e gli uomini protagonisti in Norv ...

Calendario sci alpino: orari Val di Fassa e Palisades Tahoe. Programma 24-25 febbraio, tv, streaming: La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si sdoppia. Il circuito maschile prende l'aereo e va oltre oceano, per due fine settimana negli Stati Uniti. Si parte da Palisades Tahoe, con un gigante e un ...

PODCAST. "La montagna per noi è libera", Montespluga è la prima destinazione che punta sullo scialpinismo: "Insegniamo anche a vedere i pericoli": TRENTO. "E' un'idea nata nel periodo Covid", queste le parole di Walter Bossi, direttore di Homeland, il primo avamposto in Europa pensato esclusivamente per lo scialpinismo. "Gli eventi erano bloccat ...