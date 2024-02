Schlein prova a disinnescare ‘terzo mandato’ | sindaci Pd insistono

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (askanews) – Ellyla bomba del terzo mandato per i, la segretaria Pd mette a punto un percorso che prende tempo ed evita una conta sulla questione che divide i democratici – come del resto la maggioranza di governo – e affida la discussione ad un “tavolo di confronto” interno al Pd, lasciando che per ora sia il centrodestra a dividersi. In direzione la leader del partito fa appello all'”ascolto reciproco”, anche se i– da Matteo Ricci ad Antonio Decaro – non rinunciano a ribadire il loro sostegno all’idea del terzo mandato. Ma la mediazione studiata anche con Stefano Bonaccini alla fine un risultato lo ottiene, perché appunto evita un voto che avrebbe diviso il ‘parlamentino’ Pd. E’ la stessa segretaria ad ammettere, durante il suo ...