Schlein | Morte di Navalny è frutto del regime autocratico e oppressivo di Putin

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 "Abbiamo appreso la notizia delladi. Credo sia doveroso per un partito che si chiama Democratico soffermarsi su questa. La responsabilità è chiara: è delrusso di. Esprimiamo solidarietà per coloro che in Russia vengono arrestati perché si radunano per dissentire e per protestare per ladi. E' il voltodeldi, che uccide il dissenso. Ecco perché saremo alla fiaccolta al Campidoglio" lo ha detto la segretaria del Partito Demiocratico Ellyintervenendon alla direzione del Pd a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev