Schianto in centro tra minicar e suv | 16enne resta gravissimo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiricoverato in gravissime condizioni M.D.A. nel reparto di rianimazione del “Moscati” di Avellino il sedicenne di Monteforte Irpino che alla guida della suasabato notte si è scontrato frontalmente con un’altra auto neldi Avellino. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere insieme ad un altro giovane avellinese di venti anni che viaggiava con lui, le cui condizioni non sarebbero gravi al pari del 20enne alla guida del Suv con cui si è scontrata la. A pregare per il giovane, il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano: “Siamo vicini alla famiglia del giovane coinvolto nell’incidente stradale di via Tagliamento. L’unico mezzo a nostra disposizione in questo momento è la preghiera: auguriamo al giovane di superare tutto in fretta e di poter presto ...