Scherma Marini e Coltorti relatori sul tema | “salute e benessere”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Se ne parla alla farmacia degli Angeli con la dott.ssa Cecilia Possenti venerdì 1 marzo: “a piccoli passi si diventa campioni nella vita e nello sport” VALLESINA, 19 febbraio 2024 – La Farmacia degli Angeli desidera proseguire il percorso iniziato alcuni fa per sensibilizzare la popolazione scolastica e la cittadinanza sui temi dellae del. Il progetto, dal marzo 2014, è rivolto alla cittadinanza e “a piccoli passi” offre informazioni sanitarie e suggerimenti per uno stile di vita corretto. Venerdì 1° marzo 2024 alle ore 18:30 ad Angeli di Rosora, presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado, il campione diTommasoe la sua preparatrice atletica Annalisa, entrambi del Clubdi Jesi, incontreranno la cittadinanza per ...