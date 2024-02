Scaroni | la ristrutturazione del Meazza? Solo con garanzie | da Webuild troppi “se“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Contatti tra Milan e Inter per andare insieme sullo stadio? La novità è della settimana scorsa: noi abbiamo comprato il terreno per realizzare il nuovo stadio a San Donato. Naturalmente i contatti tra i proprietari dei due club continuano a esserci ma non c’è nulla di particolare da segnalare". Parole del presidente del Milan Paolo, che non conferma l’indiscrezione uscita ieri in Ansa sul fatto che il Milan avrebbe chiesto all’Inter di realizzare insieme il nuovo impianto a San Donato., invece, commenta la lettera con cui, giovedì, ha ipotizzato unadello stadio di San Siro senza rendere necessario un trasloco delle due squadre altrove durante i lavori: "Lalight? Mi piace. Non è che noi del Milan non siamo favorevoli a San Siro, ma è uno ...