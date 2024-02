Saw X | l' edizione steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray del decimo capitolo è in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sui fan di Saw X, attualmente parlando, possono trovare la sua4KHD + Blu-ray in offerta. Fra le saghe horror di maggior successo e impatto sugli spettatori in sala, e sugli appassionati del genere, compare sicuramente quella di Saw, che negli anni è riuscita a dettare addirittura alcuni standard narrativi in seguito reiterati pure altrove. Con la sua brutale violenza questa serie di film, adesso giunti alcon Saw X, ha cambiato le stesse regole sul grande schermo, dimostrando come una narrazione diretta e senza fronzoli, accompagnata da un thriller senza alcun filtro nel senso più brutale possibile, riesca ad appassionare costruendo una manciata di protagonisti diventati fin da subito delle vere e proprie …