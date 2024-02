Satya Nadella | il boss empatico che sta rilanciando Microsoft

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arrivato in cima all'azienda in punta di piedi, ha saputo riportarla agli antichi splendori puntando forte sull'intelligenza artificiale

Satya Nadella (telugu , urdu ) (Hyderabad, 19 agosto 1967) è un dirigente d'azienda indiano naturalizzato statunitense, dal 4 febbraio 2014 amministratore delegato di Microsoft.

Le 3 sfide vinte da Microsoft sotto la guida di Satya Nadella WIRED Italia

Perché il ceo di Microsoft Satya Nadella è l’inatteso vincitore della settimana più folle dell’AI Milano Finanza

Cosa utilizzare al posto di CCleaner Potreste voler approfondire l'annuncio Microsoft: Microsoft ha lanciato il suo PC Manager per Windows 11: CCleaner andrà in pensione una volta che sarà disponibile anche in Italia

Microsoft rivela il sorprendente numero di abbonati a Xbox Game Pass: Nel corso dell'anno fiscale chiuso a giugno 2022, l'azienda aveva programmato una crescita del 73%, ma ha raggiunto solo il 28%, costringendola a eliminare la crescita di Xbox Game Pass come obiettivo ...

La lunghissima settimana di Xbox tra psicodrammi, troll, paure e problemi di comunicazione: La situazione di Xbox in questi giorni ha un che di surreale, tra voci contrastanti e un'immancabile incapacità comunicativa.