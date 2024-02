Sardegna partita nazionale Schlein si aggrappa al campo largo | mercoledì Meloni a Cagliari

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dunque in vista del voto inricomincia la tiritera sul. Nonc he fosse mai terminata, ma era in sonno. Invece ora riparte in grande stile con il mezzo annuncio di un probabile comizio a due die Conte per supportare l’ex sottosegretaria grillina Alessandra Todde, candidata comune alle regionali sarde dove domenica si vota. I due sognano di portare a casa la vittoria battendo il sindaco diPaolo Truzzu e assestando così un duro colpo alla premiere al suo partito, che resta saldamente in testa ai sondaggi. Il Pd sogna di riattivare ildopo il voto inRepubblica, nel riferire la notizia, già fa udire il suono di violini: «Un comizio Conte-? Sono ...

Saranno più di 100 i tifosi amaranto domenica in Sardegna per la sfida contro l’Olbia. Prevendita attiva da ieri sul circuito Ciaotickets. Sarà una ... (sport.quotidiano)

Meloni e Schlein, obiettivo Sardegna: sull'isola contesa è vietato perdere: E lì si gioca una partita importante. La Sardegna è la prima regione che va al voto nel 2024. Inaugura una lunga stagione di verdetti amministrativi (cinque regioni, 3700 comuni di cui 27 capoluoghi ...

Eccellenza Lazio, i risultati della venticinquesima giornata: la Maccarese vola in vetta, l'UniPomezia si ferma: Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Roma delude a Frosinone, la Lazio impatta con la Fiorentina L'Ostiamare si carica per la trasferta in Sardegna, Tinti: 'Mi aspetto una partita difficile' ...

Ranieri: "Siamo nelle sabbie mobili ma vogliamo restare in Serie A": ... Redazione Sardegna Live "Oggi ho chiesto ai ragazzi di far vedere a noi stessi che non vogliamo retrocedere". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa dopo la partita di Udine. "Siamo in ...