Sansepolcro | l’amministrazione celebra i bimbi nati nel 2023 nella sala del consiglio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – 84 attestati perre altrettanti piccolinel corso dell’annodeldi Palazzo delle Laudi, sabato 17 febbraio, l'Amministrazione comunale ha avuto l'onore di accogliere le famiglie dei bambininel comune dinel corso dello scorso anno. Un momento di gioia ezione per 84 nuove vite che hanno arricchito il tessuto sociale della nostra comunità. Una cerimonia molto voluta dal sindaco Fabrizio Innocenti che ha rappresentato un'occasione speciale per dare il benvenuto ufficiale a questi piccoli cittadini, simbolo di speranza e futuro per la nostra città. Ogni famiglia è stata omaggiata con un attestato, a ...

Sansepolcro (anticamente Borgo San Sepolcro, da cui la forma vernacolare Bórgo, oggi diffusa, o Bòrgo secondo la fonetica più antica; Oggi Sansepólcro ; "erroneamente" San Sepolcro o S. Sepolcro) è un comune italiano di 15 130 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana, al confine con Umbria e Marche. Libero comune prima e poi culla di cultura rinascimentale, fu elevato a sede di diocesi e insignito del titolo di città il 17 settembre 1520 da papa Leone X e il cui gonfalone è decorato con medaglia d'argento al valor militare.

