Sansepolcro | conferenza sulla pala di Brera alla Casa di Piero

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Prende il via ufficialmente in questo mese di febbraio il ciclo di conferenze per il 2024 organizzato dFondazionedella Francesca, che lo scorso anno ha ospitato personaggi di rilievo provenienti dall’ambito accademico e da quello dell’impresa, con un’ampia partecipazione di pubblico. Apre questa nuova stagione Marco Francesco Carminati, storico dell’arte e giornalista, con una relazione già dal titolo profetica e mirata a svelare la storia di un’opera dipinta dadella Francesca per la corte urbinate. “Avventura di un capolavoro: ladididella Francesca” è infatti il tema dell’incontro organizzato per sabato prossimo 24 febbraio, a partire dalle ore 17, nelladia ...

Piero di Benedetto de' Franceschi, noto comunemente come Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro, giugno 1412 circa – Borgo Sansepolcro, 12 ottobre 1492), è stato un pittore e matematico italiano. Tra le personalità più emblematiche del Rinascimento italiano, fu un esponente della seconda generazione di pittori-umanisti.

