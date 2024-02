Sanremo | Irama vince nei live | disco d’oro per “Tu no”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (askanews) – Nella battaglia delle classifiche postnei, segnando subito due sold out importanti. L’artista, al Festival n.74 con il brano “Tu No”, azzera in pochissimi giorni i biglietti sia per l’Arena di Verona (15 maggio) che per il Mediolanum Forum di Assago (3 dicembre) che, a grande richiesta, aggiunge così una seconda data il 2 dicembre (biglietti disponibili su vivoconcerti.com da martedì 20 febbraio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 25 febbraio alle ore 14:00). Ma il successo dell’artista prosegue anche allografico dove “Tu No” conquista anche ile, dopo essersi imposta subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia (entrata ...

