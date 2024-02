Sanremo 2024 | Vecchioni difende Geolier | “Ha cantato canzone non semplice | Napoli è straordinaria C’è invidia”

Quest’anno Amadeus ha spiegato in maniera chiara e netta le sue scelte in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo : brani che possano ... (open.online)

Il settantaquattresimo Festival di Sanremo si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024 con la conduzione e la direzione artistica, per il quinto anno consecutivo, entrambe affidate ad Amadeus; nel corso delle serate è stato affiancato da vari co-conduttori e co-conduttrici, tra cui Marco Mengoni nella prima serata, Giorgia nella seconda serata, Teresa Mannino nella terza serata, Lorella Cuccarini nella quarta serata e Fiorello nella serata finale. Per il quinto anno consecutivo, la regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli.

Chi ha vinto Sanremo 2024, per il paese reale Rockol

Ricchi e Poveri battono tutti i cantanti di Sanremo 2024: cosa è successo Corriere dello Sport

Sanremo in radio meglio del 2023, Mahmood il più trasmesso: Nella settimana successiva al Festival di Sanremo inizia a delinearsi il «valore» radiofonico dei brani in gara. Per quantità, quest'anno va meglio dell'anno scorso visto che nella Top Ten dei più ...

Mahmood rivela: «L'amore Sono molto felice»: Il cantante di Tuta Gold in una rara dichiarazione sul privato: «In passato ho sofferto molto. Sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo». Oggi, ha ...

Ghali: "Pace non è contro qualcuno ma per tutti": (Adnkronos) - "E' chiaro" che la pace non è contro qualcuno e che la pace è per tutti. Così Ghali ospite a 'Che tempo che fa'. Poi, tornando sulle polemiche durante il Sanremo 2024 per il suo appello ...