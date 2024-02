Sanità | Giuliano UGL | “Spesi 1 | 7 miliardi di euro per gettonisti”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “La cifra spesa dal 2019 ad agosto del 2023 per usufruire delle prestazioni dei medici e infermierinegli ospedali italiani è di 1,7di. Una somma pazzesca che di fatto ha svuotato sempre più le casse dellaitaliana. È evidente come ci siano responsabilità specifiche in chi, a livello regionale e nazionale, ha assecondato questa pratica che non ha fatto altro che alimentare forme di speculazione. Si è preferito provare a tamponare la falla della carenza degli organici pagando somme esorbitanti a operatori regolati da contratti a chiamata” dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca. “Una procedura illogica quella di ricorrere aiche è uno dei punti chiave della crisi del nostro SSN. Non esiste differenza geografica ...