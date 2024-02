San Stino di Livenza (San Stin in veneto ed in friulano occidentale, spesso indicato erroneamente come Santo Stino di Livenza) è un comune italiano di 12 661 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto.

Sbanda con la moto e finisce contro un platano: Edoardo muore a 19 anni sulla strada per il mare. La mamma ric ilgazzettino.it

Incidente in moto, un ragazzo muore a 19 anni VeneziaToday

Edoardo Bernardi sbanda con la moto e finisce contro un platano: morto a 19 anni. La mamma ricoverata per un malore: SAN STINO DI LIVENZA - È sbandato con la moto finendo contro un platano: un giovane centauro di Caorle ha perso così la vita all'ora di pranzo a San Stino di Livenza (Venezia). L'incidente è accaduto ...

Tremendo schianto, Edoardo muore a 19 anni: Una domenica che doveva essere di svago e divertimento si è trasformata in tragedia lungo la strada provinciale 59, nei pressi della rotonda che incrocia la Jesolana, nel territorio di San Stino di ...

San Stino. Edoardo morto a 19 anni in sella alla sua moto, il dolore dello zio: «Si doveva diplomare, un ragazzo per bene. Non beveva e non fumava»: SAN STINO - «Edoardo ha avuto un incidente». La mamma corre sul luogo della tragedia e viene colta da malore. È stata ricoverata in ospedale a Portogruaro Maria ...