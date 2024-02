San Giovanni Valdarno commemora la partenza dei volontari per la guerra di Liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Era il 7 febbraio 1945 quando, da San, partirono 105 giovani partigiani che si arruolarononel rinato esercito italiano per andare a combattere nella brigata Friuli per ladei territori italiani occupati dai nazifascisti sul fronte del Senio. Avrebbero potuto rimanere nei loro paesi liberati a luglio dell’anno precedente e ricominciare a vivere dopo tanti anni di dittatura e di: invece preferirono arruolarsi e combattere contro i nazisti ed i fascisti oltre la linea Gotica per consentire anche ai fratelli delle regioni del Nord Italia di raggiungere la libertà che loro avevano appena assaporato. Isangiovannesi parteciparono alladi Riolo Terme e anche di Bologna. Dal 1946, ...