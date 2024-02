San Donato | domenica storta La Sangiovannese ringrazia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) SANTAVARNELLE 12 SANTAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Sichi (80’ Petronelli), Nobile, Videtta, Frosali (46’ Chiti); Marianelli, Calamai, Papalini (46’ Bocci); Barazzetta (59’ Oitana), Neri, Bellini, all. Collacchioni.(3-5-2): Barberini; Farini, Antezza, Masetti; Pertica (52’ Nannini), Massai (90+1’ Di Rienzo), Baldesi, Romanelli (62’ Disegni), Gianassi; Benucci (90+1’ Caprio), Rotondo (84’ Bartolozzi), all. Rigucci. Arbitro: Kovacevic di Trento. Marcatori: 25’ Rotondo, 38’ Benucci, 51’ Sichi. TAVARNELLE - Amara sconfitta per il SanTavarnelle nell’incontro casalingo con la. Smarrito e con poche idee, concede troppo nel primo tempo e non basta quanto meno per pareggiare la partita una poco più che sufficiente ...