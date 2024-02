(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non c'è pace per la, e per la sua area sanitaria, su cui tra l'altro Manfredi potrebbe intervenire a breve. Le 'novità'...

Il consueto bollettino di guerra dal Mugnaini, centro sportivo in cui lavora la Sampdoria , porta un briciolo di speranza per il centrocampo,... (calciomercato)

L'Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano.

Sampdoria, stagione finita per Ricci e Vieira|Altri campionati Italia | Calciomercato.com Calciomercato.com

Sampdoria, infortunio Ricci: stagione già finita Samp News 24

Verso Cosenza-Sampdoria, Pirlo spera di poter contare su Verre: In vista della sfida di venerdì sera contro il Cosenza il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo deve fare i conti con gli infortunati. Ricci e Vieira con molte probabilità hanno chiuso anzitempo la lor ...

Sampdoria, frattura tra Pirlo e l'area medica. Manfredi cambia: La situazione vissuta sabato dalla Sampdoria è stata davvero paradossale. La gara con il Brescia è stata compromessa da un errore di comunicazione, spiegato poi.

Qui Sampdoria – Vieira si opera e Ricci si ferma: rischio stagione finita per entrambi: Non c’è pace in casa Sampdoria. Classifica amara, risultati che non arrivano e soprattutto infermeria che continua a riempirsi. Sembra davvero una stagione stregata per i blucerchiati che perdono altr ...