Sampdoria | frattura tra Pirlo e l'area medica Manfredi cambia?

Gianluca Caprari (Roma, 30 luglio 1993) è un calciatore italiano, attaccante del Monza.

Sampdoria, rinforzi per lo staff medico: il piano di Manfredi: Sampdoria, Manfredi sta iniziando a muoversi per rinforzare l’area sanitaria blucerchiata: le sue intenzioni L’equivoco sul cambio Piccini-Leoni ha dato a Matteo Manfredi il pretesto definitivo per me ...

I ragazzi di Parma: mister D’Aversa accoglierà Dimarco e Bastoni: Dopo il match d'andata, l'allenatore pescarese troverà (probabilmente, visto l'ottavo di Champions League in programma martedì sera a San Siro con conseguente gestione delle forze) i due azzurri lanci ...