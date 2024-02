Salvini sugli autovelox | “Non solo per fare cassa | i sindaci devono spiegare perchè li mettono”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo lavorando al nuovo Codice della strada per ridurre morti e feriti. Glidovranno essere omologati a livello nazionale e idovrannoperché lie dove e con quale motivazione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo, intervistato dal Gr1. Negli, ha aggiunto, non c’è “assolutamente nulla di sbagliato” se vengono messi “per salvare vite vicino alle scuole, agli ospedali, nelle strade dove ci sono tanti incidenti. Se vengono moltiplicati dalla sera alla mattina su stradoni a due corsie per, sono semplicemente un’altra tassa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Matteo Salvini (Milano, 9 marzo 1973) è un politico italiano.

