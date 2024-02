Salvare il mondo sedendosi a tavola | Il cibo buono è sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’ABITUDINE ad essere diretti e ad avere una strategia chiara, semplice, viene dal lavoro in campagna. Tutta la storia di Bonduelle, infatti, è legata alla vita dei campi. Il Gruppo nasce nel 1853 in Francia, dall’incontro di due amici, Louis-Antoine Bonduelle e Louis Lesaffre-Roussel, che danno vita ad una distilleria di cereali e ginepro, chiamata ’Lesaffre et Bonduelle, Alcools de l’Abbaye’. Nel 1901 la società e le sue fabbriche vengono divise in tre imprese familiari: Bonduelle, Lemaître e Lesaffre. Nel 1926 l’azienda agricola ’Établissements Bonduelle’ inizia la coltivazione dei piselli destinati ad essere inscatolati, ma è solo negli anni Trenta che l’azienda passa da artigianale a industriale. Nel 1947 la quarta generazione della famiglia Bonduelle sviluppa il marketing e l’integrazione verticale creando la propria rete di vendita. Oggi alcuni componenti della famiglia lavorano ...