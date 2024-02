Salvare Confindustria Moda Il patto delle quattro dame

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Se, l’unica lobby del settore, riuscirà a sopravvivere all’uscita di SMI (l’associazione dei tessutai, è accaduto un mese fa, è seguita interrogazione parlamentare di Ivan Scalfarotto che ne aveva promosso la nascita ai tempi del governo Renzi) e a quella molto più recente di Anfao (l’associazione degli occhialai, che tantonon sarebbero nemmeno nel processo produttivo, semmai più design), sarà per la volontà, chiamatela pure ostinazione ma anche capacità di fare sistema e di guardare lontano, disignore che governano le rispettive filiere da decenni: Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle e direttrice generale di Unic, Giovanna Ceolini, presidente di Micam e di Assocalzaturifici, prossima alle elezioni, Elena Salvaneschi, amministratrice delegata di TheOneMilano, nato nel 2017 dalla felice ...

