(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un uomo di 38 anni, Prahlad Gujjar, è mortoda un leone dopo essere entrato nel suoal Parco Zoologico Sri Venkateswara di Tirupati, nell'Andhra Pradesh, in India meridionale. Gujjar, originario del distretto di Alwar in Rajasthan, avrebbe superato una recinzione alta quasi 4 metri per scattarsi uncon il leone, presumibilmente in stato di ebbrezza. Nonostante l'allarme lanciato...

Salta è una città situata nel nord-ovest dell'Argentina ai piedi della cordigliera delle Ande, capitale dell'omonima provincia. Famosa per la tipica architettura in stile coloniale spagnolo e circondata da magnifici paesaggi, è una delle più belle città argentine.

Salta nel recinto dei leoni per fare un selfie: 38enne muore sbranato Gazzetta del Sud

Mattia Furlani, nuovo Record del Mondo U20 nel Salto in lungo indoor: salta 8,34m agli Assoluti di Ancona | Atletica ... Olympics

Atletica, una Iapichino in crescita vince i campionati italiani nel salto in lungo: La saltatrice fiorentina convince ai Campionati italiani assoluti dove realizza il suo primato stagionale con la misura di 6.80 ...

All Star Game, vince l'Est con il punteggio record di 211-186. Ma che noia!: Per la prima volta, in un match da sbadigli fin dalle prime battute, si sorpassa quota 200, con un mare di triple (168), tante schiacciate ma senza la minima difesa. Alla fine la Eastern Conference do ...