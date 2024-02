Salerno | nascondeva 30 dosi di cocaina negli slip | arrestato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In data 13 febbraio 2024, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salemo hanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C.O, in quanto individuato in possesso di 30di sostanza stupefacente del tipo ‘”, dal peso di 5 grammi, occulta all’interno degli, nonché, a seguito di perquisizioni altri 5 involucri dalla stessa sostanza, del peso di 2 grammi, oltre ai 3 di marijuana. Segui ZON.IT su Google News.