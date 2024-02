Sala | ' Milano terza città più inquinata? Non è un dato serio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Secondo alcune classifiche diffuse in questi giorniè lapiùdel mondo. "Sono le solite analisi estemporanee, gestite da un ente privato. Mi meraviglio anche di voi, non é che potete riportare notizie lette dai social", ha commentato il sindaco Giuseppea margine di un incontro.ha poi iniziato un botta e risposta con il giornalista che gli ha fatto la domanda. "É una sua opinione? Chi fa queste analisi? Arpa fa altre analisi che dimostrano tutto il contrario, informatevi anche voi. Questo è un ente privato con nessuna titolarità. Parliamo di cose serie e questa non è una cosa seria". "Io - ha aggiunto- sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono". Sul tema dell'inquinamento "non abbiamo ...