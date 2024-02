Sacchi ha diretto Napoli-Genoa | l’analisi di Iannanto

(Di lunedì 19 febbraio 2024)delle sezione di Macerata è il fischietto che è stato designato per la direzione diche rappresenta il nono gettone stagionale per lui. Per l’arbitro marchigiano una gara abbastanza semplice da dirigere, ma non priva di errori. Le due compagine si sono affrontate sportivamente anche se ilha nuovamente fallito il match per rialzare la testa offrendo una prestazione scialba e inconcludente. 74% di possesso palla e 1,37 di xG sono i numeri del: numeri che potrebbero sembrare positivi se non si fosse assistito alla partita. Un palleggio sterile degli azzurri con continui ripiegamenti all’indietro e passaggi in orizzontale nella propria trequarti per poi infrangersi contro il muro ospite al primo timido tentativo di verticalizzazione. Come spesso è avvenuto con ...

Figc, idea Cannavaro: ambasciatore azzurro a New York e nello staff di Spalletti per l'Europeo: L'idea non sembra dispiacere alla Figc, che la accarezza, né al diretto interessato: Cannavaro ... anche se i futuri tecnici all'epoca erano neofiti: al Mondiale 1994 Ancelotti collaboratore di Sacchi, ...

Napoli - Genoa, moviola: quel rigore non visto e i gialli sbagliati: Per Sacchi è stata la settima direzione di gara coi rossoblù in un bilancio che parlava di 1 sola vittoria e 5 sconfitte per il Grifone. Aveva già diretto i rossoblù in questa stagione, ma non in ...

Napoli - Genoa 1 - 1 pagelle: Ngonge salva Mazzarri, Retegui una furia, delude Traorè: Prima occasione della gara al 2' di gioco, punta diretto l'avversario per due volte ma non impatta ... Gilardino Arbitro : Sacchi di Marcerata Reti : 47' Frendrup, 90' Ngonge Note: ammoniti Ostigard, ...