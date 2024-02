(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo 11 anni,torna reginaserata di RaiUno con una serie (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent.

Tra le nuove e attesissime produzioni televisive in arrivo spicca anche Gloria , la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli . In onda in prima ... (velvetmag)

Da lunedì 19 febbraio in onda alle ore 21:30 su Rai1 la mini serie Gloria con Sabrina Ferilli , Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda. ... (fanpage)

Gloria (US Rai) 12 anni dopo Sabrina Ferilli torna alla fiction Rai. E lo fa con una storia diversa rispetto ai drama che l’hanno vista ... (davidemaggio)

Sabrina Ferilli è Gloria: in onda stasera la prima puntata della miniserie di Rai1: Dopo 11 anni, Sabrina Ferilli torna regina della prima serata di RaiUno con una serie (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto , Eva contro Eva e Call My Agent . Gloria punta ad essere un ...

Gloria, il cast della serie TV con Sabrina Ferilli.: L'attrice romana è la protagonista di Gloria. La nuova serie tv, diretta da Fausto Brizzi, vede nel cast anche Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda

Gloria, Massimo Ghini interpreta Manlio: 'È un personaggio diabolico": C'è grande attesa per la prima puntata di Gloria , la fiction di Rai1 che segna il ritorno di Sabrina Ferilli in Rai dopo 13 anni. L'attrice interpreta un'attrice sul viale del tramonto, Gloria Grandi , che farà di tutto per tornare al successo. Al suo fianco il marito Alex (Sergio Assisi) , ...