(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'intelligence ucraina conferma la morte di Maksim Kuzminov Maksim Kuzminov, ilrusso che ad agosto dello scorso anno ha disertato volando in Ucraina con un elicottero militare, è statoina Villajoyosa, nell'area di Alicante. I media ucraini diffondono la notizia sulla base delle informazioni fornite dai vertici dell'intelligence del ministero della

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’ Ucraina . Kiev : «Nella notte abbattuti 4 droni ... (corriere)

Russia, "pilota disertore ucciso in Spagna": Il pilota aveva spiegato di aver disertato perché in aperto contrasto con l'invasione ordinata da Vladimir Putin: "Mi addolora quello che sta succedendo: gli omicidi, le lacrime, il sangue. In ...

Ex sportellista di banca e musa del leader: chi è Yulia, moglie di Navalny: Ma la morte improvvisa dell' unico vero oppositore di Putin in Russia a poche settimane dalle ... Il pilota dell'aereo fece un atterraggio di emergenza nella città di Omsk, dove Navalny fu ricoverato in ...

Rubò l'elicottero a Putin per darlo a Kiev : trovato morto il disertore russo: ... rifiutarono di arrendersi e furono uccisi dalle forze ucraine: secondo quanto riferito all'epoca dai fatti dalla stampa ucraina, la famiglia del pilota era già fuggita dalla Russia per evitare ...