Russia e Usa continueranno cooperazione su volo spaziale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lae gli Stati Uniti non smetteranno di cooperare nel campo delcon equipaggio anche dopo la fine del programma della StazioneInternazionale, ha detto il capo della societàstatale russa Roscosmos, Yuri Borisov."Stiamo negoziando con i colleghi della Nasa che, anche se non siamo d'accordo nel campo dell'astronautica con equipaggio, laper garantire la sicurezza delle attività spaziali continuerà", ha detto Borisov in un'intervista al portale di notizie Pro Kosmos. Talecomporterebbe il lavoro sull'unificazione dei moduli di attracco in modo che le parti possano aiutarsi a vicenda se necessario, ha aggiunto il capo di Roscosmos.

Il dollaro statunitense (il simbolo: $, il codice ISO 4217: USD; in inglese: United States dollar, ma chiamato informalmente anche dollar, American dollar o semplicemente buck in patria) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America. È anche utilizzato come valuta di riserva al di fuori della nazione.

Usa, l'apocalisse nucleare spaziale preoccupa: alleanza con la Cina contro la Russia Il Tempo

Armi nucleari nello spazio, il botta e risposta tra Usa e Russia: cosa succede Sky Tg24

La morte di Aleksej Naval'ny scuoterà la Russia oltre all'Occidente I rischi per Vladimir Putin alle elezioni: In una situazione di contrasto verso gli Usa, dunque, la Russia mira a rafforzare il blocco anti-occidentale dei Paesi del Sud, prova a giocarsi un ruolo di interlocutore e rappresentante di primo ...

A Minnesota community mourns: Also in the news: Hundreds have been arrested for expressing support for deceased Russian opposition leader Alexei Navalny. "Oppenheimer" took the British Academy Film Awards while "Barbie" shined at ...

US Army under increasing pressure as it foots bill for Ukraine support: The US was regularly announcing PDA and USAI packages until funding dried up at the end of ... You don’t think that’s going to have direct impacts on the Pacific … Russia is definitely watching.” ...