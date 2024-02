Rugby serie B L’Emil Banca va di fretta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Giornata perfetta per le formazioni dibolognesi. Vinceche passa facile-facile 57-8 a Formigine in casa degli Highlanders. Successo netto e mai in discussione per la formazione di Francesco Brolis che vince e convince in casa del fanalino di coda. Soavi e compagni non hanno dato scampo ai rivali, confermando la loro qualità, ma anche una solidità fondamentale per poter puntare a un obiettivo di vertice. Emilavanti al 10’ con meta e trasformazione di Abad. Soavi allunga il break al 16, poi dopo un penalty del Formigine, arrivano altre 4 mete con Giacalone, Signore, De Napoli e Soavi oltre a due trasformazioni per il 3-36 dell’intervallo. Nella ripresa Formigine segna la meta della bandiera, poi è di nuovo monologo Emilaltre tre mete con Esteki, Soavi e Biondi e ...

Serie A è il nome con cui, dalla stagione 2013-14, è noto il campionato nazionale italiano di seconda divisione di rugby a 15.

