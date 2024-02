Rugby | Sei Nazioni 2024 | Mey salta la Francia per infortunio | convocato al suo posto Licata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E’ iniziato il conto alla rovescia per la sfida tra Italia e, valida per la terza giornata del Sei, ed è iniziato anche il raduno dell’Italpresso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma. Brutte notizie per il ct Gonzalo Quesada, costretto a rinunciare a Francois Mey. Il giocatore del Clermont Ferrand ha infatti riportato une non sarà a disposizione per la sfida di Lilla contro i transalpini. Al suo, come rende noto la Fir un comunicato ufficiale, è statoil capitano delle Zebre Giovanni, finora 13 presenze in azzurro. Oltre a Mey, erano già annunciate anche le assenze di Sebastian Negri, Lorenzo Cannone, Edoardo Iachizzi e Pietro Ceccarelli, infortunati, e di Tommaso Allan, a ...