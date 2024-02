Ruby ter | il 20 marzo si discute in Cassazione ricorso su assoluzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano – Il 20inilper saltum della Procura di Milano contro la sentenza di assoluzione nei confronti di 23 co-imputati di Silvio Berlusconi del processo milaneseter. Nei giorni scorsi ai legali degli imputati è stato notificato il decreto di comparizione per l'udienza davanti alla sesta sezione penale della Suprema corte. L'impugnazione che non riguarda Berlusconi - con la morte c'è l'estinzione del reato - tende a ribaltare la decisione assunta dalla corte, presieduta dal giudice Marco Tremolada, di considerare inutilizzabili le dichiarazioni delle testimoni nel dibattimento perché andavano già indagate, quindi accompagnate in aula da un avvocato. Stando aldell'aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, la settima penale di Milano ha "per errore” ...