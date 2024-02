Ruba un profumo al Douglas di Romano | “Era un regalo per mio figlio”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)di Lombardia. È entrata in azione con due complici che hanno distratto la commessa della profumeriamentre lei tentava dire un. A finire in manette per tentato furto aggravato N.M., rumena si 32 anni, residente in Inghilterra ma domiciliata a Castel Leone, in provincia di Cremona. Sabato 17 febbraio la donna ha raggiunto la galleria Bennet didi Lombardia insieme alle due complici. Mentre loro chiedevano informazioni, la 32enne si aggirava tra gli scaffali. Individuato unda uomo del valore di 107 euro, ha rotto la confezione e ha infilato la boccetta in tasca. Ma la commessa la stava tenendo d’occhio, l’ha bloccata ed ha chiamato i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, che hanno arrestato la ...