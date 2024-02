Rsu Gkn | “Con fabbrica pubblica 70 milioni allo Stato in 10 anni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 - La "e socialmente integrata" auspicata dalla Rsu della ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) "porterebbe, secondo le stime, 70di euro nelle casse delloin dieci, attraverso il pagamento delle tasse sulla nuova produzione". E' quanto afferma la stessa Rsu di Campi, spiegando che si è tenuta sabato scorso a Torino la prima assemblea nazionale per l'intervento pubblico in Gkn e in generale per la riconversione ecologica dell'automotive, organizzata dal Collettivo diGkn e Comunet - Officine Corsare, insieme a una ventina di realtà del nord-ovest. "Nelle prossime settimane ci saranno assemblee in varie regioni per l'azionariato popolare e per lae socialmente integrata ...