Rooney Mara e Joaquin Phoenix | secondo figlio in arrivo | annuncio inaspettato sul red carpet

(Di lunedì 19 febbraio 2024)sono in attesa del. A svelarlo è stata una comparsa della coppia sul reddella Berlinale 2024, dove la star di La cocina si è presentata con un abito nero dal quale era visibile il pancione. Nessunufficiale,quindi: del resto la coppia, insieme dal 2016, è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata, tanto che nel 2020 era stato il regista Viktor Kossakovsky ad annunciare chefosse diventato papà per la prima volta. L’attore avrebbe infatti dovuto presenziare al lancio del documentario Gunda, del quale figurava tra i produttori, ma aveva dovuto assentarsi proprio a causa della nascita del piccolo River. Il bebè è stato chiamato ...

Secondo bebè in arrivo per Rooney Mara e Joaquin Phoenix - blue News: Si allarga la famiglia dei due attori, gi genitori di River che oggi ha quattro anni. Rooney Mara incinta: l attrice ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Berlino con il ...

Rooney Mara:'Le brutte esperienze mi hanno insegnato a scegliere i film in base al regista': Rooney Mara è una delle protagoniste del Festival di Berlino in programma in queste ore nella capitale tedesca. L'attrice ha partecipato alla kermesse teutonica per presentare il suo nuovo film da ...

Rooney Mara è incinta: in arrivo il secondo figlio con Joaquin Phoenix: È arrivata sul red carpet de La Cocina , in concorso alla 74esima edizione della Berlinale, la notizia della seconda gravidanza di Rooney Mara. L'attrice e il compagno Joaquin Phoenix aspettano il secondogenito, che arriverà a quasi quattro anni da River, venuto al mondo nel settembre 2020 e chiamato come il fratello maggiore del ...